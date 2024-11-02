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«Росгосстрах» в Пермском крае организовал семинар для крупных агентств недвижимости

«Росгосстрах» в Пермском крае вместе с региональным отделением банка ВТБ выступил партнером мероприятия для сотрудников ведущих агентств недвижимости края. На встречу также были приглашены специалисты регионального пенсионного фонда и налоговой службы. Первые рассказали о правилах использования материнского капитала при покупке жилья, вторые – об изменениях налогового законодательства, вступающих в силу с января будущего года, и о нюансах юридического сопровождения сделок с недвижимостью.

Выступившие на семинаре представители ВТБ озвучили прогнозы своих аналитиков, касающиеся ипотечного кредитования, и проинформировали о действующих в банке ипотечных программах и процентных ставках по ним. В свою очередь, представители «Росгосстраха» презентовали компанию как лидера регионального страхового рынка non-life, на долю которого по итогам первого полугодия приходится почти четверть сборов страховой премии в Пермском крае. И рассказали о страховых программах, которые самый известный страховщик страны предлагает покупателям жилья, причем не только при заключении ипотечного договора, но и для защиты имущественных рисков будущих собственников недвижимости. Последний договор не является обязательным для заемщиков, но может пригодиться новоселам. Не секрет, что в новостройках число заливов несколько выше, так как люди активно занимаются ремонтом и подключением сантехнического оборудования и бытовой техники, в частности стиральных и посудомоечных машин. И не всегда этот процесс проходит гладко.

«Росгосстрах» также презентовал партнерам по рынку недвижимости площадку «Цифровой Агент».

«Сотрудничество агентств недвижимости и банка ВТБ с «Росгосстрахом» обеспечивает не только финансовую защиту собственникам недвижимости, но и позволяет нашим партнерам получать дополнительный доход от привлечения клиентов, – говорит директор филиала компании в Пермском крае Елена Нестерова. – Для нас же проведение таких мероприятий дает возможность планомерно расширять круг партнеров по ипотечному страхованию. Мы очень ценим сотрудничество с каждым из них, постараемся и дальше стремиться к тому, чтобы это сотрудничество было взаимовыгодным и комфортным для всех сторон».

ПАО СК «Росгосстрах» – флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах»

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