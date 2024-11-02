Четырнадцатый тур

«Динамо»—«Ростов» 1:1

Кутицкий, 26 — Комличенко, 24

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Краснодар» 13 10 3 0 27:6 33

2. «Зенит» 13 9 3 1 29:5 30

3. «Локомотив» 13 9 1 3 27:17 28

4. «Динамо» (М) 14 8 3 3 28:16 27

5. ЦСКА 13 7 3 3 22:7 24

6. «Спартак» 13 6 4 3 19:12 22

7. «Рубин» 13 5 3 5 16:20 18

8. «Ростов» 14 3 5 6 17:25 14

9. «Акрон» 13 3 4 6 17:26 13

10. «Крылья Советов» 13 3 3 7 12:19 12

11. «Динамо» (Мх) 13 2 6 5 6:11 12

12. «Нижний Новгород» 13 3 3 7 12:24 12

13. «Химки» 13 2 5 6 14:24 11

14. «Факел» 13 2 5 6 8:20 11

15. «Ахмат» 13 1 6 6 12:25 9

16. «Оренбург» 13 1 5 7 15:24 8

02.11: «Локомотив»—«Рубин», «Зенит»—«Динамо» (Мх), ЦСКА—«Спартак». 03.11: «Акрон»—«Крылья Советов», «Ахмат»—«Пари Нижний Новгород», «Факел»—«Химки», «Краснодар»—«Оренбург».