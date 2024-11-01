Остров архипелага Земля Франца-Иосифа ушел под воду из-за глобального потепления

Русское географическое общество (РГО) сообщило, что остров Месяцева из архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике ушел под воду из-за глобального потепления.

По данным на 2015 год, площадь острова Месяцева, который входил в состав Архангельской области, составлял 53 га. К 12 августа 2024 года его территория сократилась до 3 га. 13 сентября остров окончательно исчез под водой.

«В арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа»,— говорится в сообщении РГО.

В публикации географического общества указано, что последствия глобального потепления заметнее в Арктике, чем в других регионах планеты. Там также говорится, что из-за исчезновения острова потребуется коррекция навигационных карт.

Подробнее о климатических изменениях — в тексте «Ъ» «Жар кости ломит».