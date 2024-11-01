В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение по ул. Мраморской

В Екатеринбурге закроют движение по ул. Мраморской с 12 ноября по 30 декабря. Это связано со строительством водопровода, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Движение будет ограничено на участке дома №13 по ул. Мраморской до ул. Павлодарской. Оно будет направлено по ул. Дальневосточная – Самолетная – Павлодарская. На движение общественного транспорта ограничения не повлияют.

Напомним, движение по ул. Полевой ограничат с 11 по 15 ноября. Это связано с прокладкой газопровода.

Виталий Красиков