Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение по ул. Мраморской

В Екатеринбурге закроют движение по ул. Мраморской с 12 ноября по 30 декабря. Это связано со строительством водопровода, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Движение будет ограничено на участке дома №13 по ул. Мраморской до ул. Павлодарской. Оно будет направлено по ул. Дальневосточная – Самолетная – Павлодарская. На движение общественного транспорта ограничения не повлияют.

Напомним, движение по ул. Полевой ограничат с 11 по 15 ноября. Это связано с прокладкой газопровода.

Виталий Красиков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...