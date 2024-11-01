Пропавшего в зоне СВО депутата Курултая Башкирии нашли живым и здоровым

Депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко, подписавший контракт об участии в СВО и пропавший в Курской области, найден живым и здоровым. По данным спикера регионального парламента Константина Толкачева, доброволец был без связи.

«Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров. Был без связи, телефон разбит»,— говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Уфа», позавчера ночью 29-летний Алексея Локотченко предположительно пропал без вести во время штурма. Попав под обстрел, его подразделение эвакуировалось. После возвращения в лагерь сослуживцы не досчитались двух человек, в числе которых был Алексея Локотченко.

29-летний депутат отправился на СВО добровольцем в феврале этого года.

Наталья Балыкова