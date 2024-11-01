Спикер Курултая Башкирии прокомментировал информацию об Алексее Локотченко

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о депутате Алексее Локотченко, предположительно пропавшем в Курской области. «Мы находимся в постоянных коммуникациях с руководством заксобрания Курской области, коллегами Алексея Юрьевича в подразделении, где он проходит службу, правоохранительными органами и другими структурами. Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Выясняем. Как только появится объективная, достоверная информация, сразу сообщим. Надеемся на лучшее»,— отметил господин Толкачев.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на помощницу Алексея Локотченко, 29-летний депутат, который в феврале этого года ушел на СВО, пропал в Курской области.

По данным издания, позавчера ночью Алексей Локотченко в составе штурмовой группы выполнял боевое задание в селе Борки Суджанского района. Подразделение попало под обстрел и спешно эвакуировалось, но по возвращении в лагерь сослуживцы обнаружили, что с ними нет Алексея Локотченко и еще одного военного — Рудольфа Баимова.

Майя Иванова