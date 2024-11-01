Пенсионер пострадал в ДТП на Батумском шоссе в Сочи

В ДТП на Батумском шоссе в районе Дагомыс пострадал водитель отечественного автомобиля. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

На Батумском шоссе произошло столкновение между автомобилем «ВАЗ-2106» и легковым автомобилем Volvo. По предварительной информации, ориентировочно 65-70 летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением на левом закруглении дороги, что привело к заносу и выезду на встречную полосу.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил травмы, однако, по данным медиков, видимых переломов у него нет. Он был в сознании. Другой участник аварии не пострадал.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте водитель иномарки сбил 46-летнюю женщину. Пешеход скончался в больнице.

Мария Удовик