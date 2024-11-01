Застройщики вложились в продвижение

За первое полугодие 2024 года рекламный рынок Екатеринбурга вырос на четверть и превысил 4 млрд руб., подсчитали в АКАР. Участники рынка связывают возросшую востребованность своих услуг с высокой конкуренцией в региональном бизнесе и с приходом в регион крупных федеральных игроков. Одновременно с увеличением спроса выросли и цены на рекламные услуги — в среднем более чем на 25%. Участники рынка и эксперты ожидают в следующем году дальнейшего роста рынка и спроса на рекламу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщики пока сохраняют активность на рекламном рынке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Застройщики пока сохраняют активность на рекламном рынке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В первом полугодии 2024 года объем рекламного рынка Екатеринбурга вырос на 23% относительно аналогичного периода 2023 года и составил около 4,2 млрд руб., следует из исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Большую часть рекламного рынка занимает интернет-реклама, на которую приходится 54% общего объема, или 2,25 млрд руб. На втором месте по объемам размещения — наружная реклама (918 млн руб.), на третьем — видеореклама (784 млн руб.), на четвертом — аудиореклама (209 млн руб.).

Эксперты и участники рынка сходятся на том, что стоимость рекламных услуг в Екатеринбурге в среднем за год выросла более чем на 25%. Как отметил директор АКАР Урал и директор брендингового агентства «Штольцман и Кац»Василий Рубан, одним из ключевых факторов увеличения стоимости является конкуренция, особенно в сфере строительства. «В городе огромное количество локальных застройщиков, которые традиционно вкладывают в продвижение большие бюджеты, а в прошлом году в Екатеринбург зашло еще и немало федеральных игроков, и эта тенденция продолжается. В связи с этим инвестиции в рекламу растут»,— прокомментировал господин Рубан.

По данным АКАР, в регионах России стоимость креативных услуг выросла год к году в среднем на 48%. Средняя стоимость минимального креативного продукта выросла на 145%, а стандартного — на 105%. Самой дорогостоящей услугой региональных агентств стала разработка креативной концепции рекламной кампании с адаптацией на три формата (видео, keyvisual, спецпроект). Ее средняя стоимость составила 1,26 млн руб., максимальная — 1, 66 млн руб. На втором месте разработка концепции рекламной кампании с адаптацией на два формата, средняя стоимость такой услуги достигла 1 млн руб. Создание минимального креативного продукта (с адаптацией на один мультимедийный формат) занимает третье место в рейтинге, его средняя стоимость в 2024 году составила 997 тыс. руб.

По словам руководителя комитета по исследованиям АКАР Урал и директора медийного агентства AMG Сергея Балакирева, затраты застройщиков Екатеринбурга на рекламу составляют от 2 до 10 млн руб. в месяц, ритейлеров — 4-6 млн руб. в месяц, медицинских центров — до 3-4 млн руб., небольших промышленных заводов — от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. https://www0.kommersant.ru/admin/rubrics/docEditorText.aspx?docsid=7280597

После отмены программы льготной ипотеки часть застройщиков стала активнее вкладываться в рекламу, другие — оптимизировали текущие рекламные кампании, считает директор по продукту Be Brand People Александр Зиновьев. При этом продажи у застройщиков, по его данным, «просели» на 15-30%.

«Наиболее востребованы у застройщиков наружная реклама и реклама в поисковой выдаче "Яндекса". Но эти каналы настолько популярны и перегружены, что мы рекомендовали застройщикам снизить бюджеты на них еще до отмены льготной ипотеки, однако, пока продажи росли, не все прислушивались»,— подчеркнул господин Зиновьев.

Директор по стратегии Radar Антон Грищенко отметил, что девелоперы и торговые сети вкладываются, в основном, в наружную рекламу и digital, усиливая локальное присутствие. «Автодилеры, финансовые и телекоммуникационные компании привлекают внимание потребителей через классические охватные медиа и таргетированную рекламу. Коммерческое образование и медицина поддерживают спрос на свои услуги, преимущественно, через микс ТВ или радио с digital-рекламой»,— подчеркнул он.

Господин Грищенко добавил, что автомобильная индустрия, особенно китайские бренды, расходует от 1,5 млн руб. на рекламу в месяц и выше, используя радио, digital и ТВ для продвижения.

«Финансовый сектор, занимая 10–15% рекламного рынка, также активно рекламируется через интернет и телевидение, выделяя на крупные кампании несколько млн руб. В секторе недвижимости девелоперы инвестируют до 2 млн руб. ежеквартально на наружную и digital-рекламу для охвата потенциальных покупателей и стимулирования продаж»,— рассказал он.

Эксперты и участники рынка прогнозируют, что в дальнейшем больше компаний будут менять стратегию наружной рекламы на телевидение, на канале меньшая конкуренция за внимание. Объемы рынка и стоимость услуг продолжат расти, поскольку в Екатеринбург заходят федеральные компании или рекламные агентства начинают работать с клиентами из Москвы, из-за чего средний чек на креативную услугу в регионе растет.

Анастасия Таначева