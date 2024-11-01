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В Уфе суд арестовал экс-главу Мелеузовского района

Советский районный суд Уфы, рассмотрев ходатайство следователя, арестовал до 31 декабря бывшего главу администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии и в пресс-службе управления СКР по республике.

Бывший муниципальный служащий будет содержаться в СИЗО №1.

По версии следствия, Рустэм Шамсутдинов, в 2020-2022 годах, являясь главой района, получил от застройщика взятку в виде трех квартир общей стоимостью свыше 4,1 млн руб. За это чиновник помог ему заключить с администрацией Мелеуза договоры аренды земельных участков с последующей выдачей разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. На этой земле, как установило следствие, запрещено строительство домов. Квартиры оформлялись на родственников чиновника через посредников.

Как сообщал «Ъ-Уфа», посредника, учредителя стройкомпании — Олега Барышникова — тот же суд отправил под домашний арест.

Рустэм Шамсутдинов, который вчера был задержан в здании районной администрации, планировал переизбраться на должность главы района.

Венера Хисамова

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