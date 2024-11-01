В Чувашии число запланированных к вводу до 2030 года зарядных станций для электроавтомобилей увеличили с 189 до 193. Это предусматривает распоряжение Кабмина Чувашской Республики, подписанное главой региона Олегом Николаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии увеличат число зарядных станций для электромобилей до 193 к 2030 году

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ В Чувашии увеличат число зарядных станций для электромобилей до 193 к 2030 году

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В рамках актуализированной программы развития инфраструктуры для электротранспорта Чувашия не только увеличит число зарядных станций, но и оснастит их более мощными установками. В Чувашии уже работают 21 зарядная станция. Ожидается, что до конца года будут введены в эксплуатацию ещё 34 станции, что позволит покрыть растущий спрос — например, один из комплексов в Чебоксарах уже обслужил 481 клиента всего за два месяца работы. Власти региона также уделяют внимание выбору оптимальных точек для новых станций, чтобы ускорить подключение к коммуникациям.

Министр промышленности и энергетики Чувашии Сергей Лекарев отметил, что цель — создание удобной и доступной сети зарядных станций, которая обеспечит комфортное передвижение по региону.

Ранее сообщалось, что в Чувашии запустили сеть зарядных комплексов для электромобилей, включающую пять универсальных «хабов», подходящих для всех типов электрокаров. Два из них расположены на 620-м и 679-м километрах федеральной трассы М-7 «Волга», а три других — в Чебоксарах.

Анар Зейналов