В Чувашии запустили сеть заправочных комплексов для электрокаров, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе главы республики.

Сеть состоит из пяти универсальных «хабов» для всех видов электрокаров: два хаба расположены на 620-м и 679-м километрах федеральной трассы М-7 «Волга», еще три — в Чебоксарах.

Мощность каждого комплекса — свыше 150 кВт. Они рассчитаны на два-четыре машино-места и имеют три разъема: GB/T, CCS2, CHAdeMO (подходят для отечественных, азиатских и европейских электромобилей). На трассе одновременно могут заряжаться три электрокара. Зарядку можно заранее забронировать в приложении.

Зарина Акбирова