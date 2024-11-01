В Екатеринбурге открылась фотовыставка Андрея Чежина «Кнопка и модернизм»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылся фотопроект петербургского фотографа и художника Андрея Чежина «Кнопка и модернизм» из коллекции Центра визуальной культуры Bеton.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Художник Андрей Чежин Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Фотопроект петербургского фотографа и художника Андрея Чежина «Кнопка и модернизм» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Фотопроект петербургского фотографа и художника Андрея Чежина «Кнопка и модернизм» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 3 Художник Андрей Чежин Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Фотопроект петербургского фотографа и художника Андрея Чежина «Кнопка и модернизм» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Фотопроект петербургского фотографа и художника Андрея Чежина «Кнопка и модернизм» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

В своих работах Андрей Чежин передает узнаваемые черты известных художников. Среди них: Пикассо, Рене Магрит, Ван Гог, Сальвадор Дали. Основным объектом на картинах является канцелярская кнопка. Создаваемые фотографом произведения наполнены постмодернистскими приемами. В процессе осмысления мирового культурного наследия, он дополняет картины собственными художественными эффектами. Канцелярская кнопка выступает в его произведениях в виде главного героя и становится неким основным объектом, относительно которого можно рассматривать творчество знаменитых мастеров.

Всего в проекте «Кнопка и модернизм» представлен 61 фотоснимок и три тематических объекта.

«Идея проекта "Кнопка и модернизм" постмодернистская. На выставке представлена репродукция несуществующих произведений известных художников, в чем и заключается мой постмодернизм и оммаж (работа-подражание другому художнику). Проект начался с 2000 года, свою первую работу я сделал в 1990 году. Совсем необязательно, что в будущем я буду использовать для идеи создания произведения исключительно художников. Возможно, это будут кинорежиссеры, поэты, писатели»,— рассказал Андрей Чежин на открытии выставки.

Выставка продлится до 8 января 2025 года.

Андрей Чежин — российский фотограф, член Союза фотохудожников России и Международной федерации художников (IFA), один из создателей галереи «ФОТОimage» в культурном центре «Пушкинская, 10» и личного музея современного искусства «Музей канцелярской кнопки». В своем творчестве художник часто применяет фотомонтаж, использует частичное тонирование химическими составами, которые позволяют на работах добиваться различных визуальных эффектов, близких оригинальной графике.

Центр визуальной культуры Bеton открылся в Москве в апреле 2022 года. Основное направление деятельности — изучение и пропаганда фотоискусства. Bеton проводит выездные выставки в музейных пространствах и галереях России и мира. Центр обладает собственной коллекцией авторских работ фотографов от первых дагерротипов (ранний фотографический процесс) до произведений современных авторов, которая активно и регулярно пополняется.

Елена Медведева