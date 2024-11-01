В Артемовском задержаны 18-летние подозреваемые в убийстве местного жителя

В Артемовском правоохранители задержали двух 18-летних юношей по подозрению в убийстве местного жителя, который ранним утром 31 октября возвращался домой после празднования дня рождения приятеля в кафе «Берлога». Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, у потерпевшего на теле было обнаружено более 20 колото-резаных ранений груди, живота и шеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

«Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за совершение убийства группой лиц предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы, либо в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении СКР с уточнением, что в отношении потерпевшего не совершалось преступлений сексуального характера, о которых сообщалось в ряде СМИ. В отношении юношей возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее задержанные не были знакомы с потерпевшим. Предположительно, между ними на улице разгорелась ссора, которая переросла в поножовщину. «Злоумышленники пытались сокрыть следы совершенного особо тяжкого преступления, для чего оттащили тело потерпевшего и пытались его сжечь», — резюмировал полковник Горелых.

Мария Шараева