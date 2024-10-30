Предприятиям засчитали выручку

По итогам 2023 года 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири повысили на 10% совокупную годовую выручку до 23,4 трлн руб., около половины этой суммы приходится на нефтегазовые предприятия северных регионов. В рейтинг вошли 114 компаний Свердловской области, многие из которых существенно улучшили свои позиции на фоне роста доходов населения и внутреннего спроса. По словам экспертов, ключевыми проблемами для предприятий остаются дефицит кадров и высокая стоимость заемных средств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За прошлый год 400 крупнейших компаний макрорегиона «Урал» показали выручку на уровне 23,4 трлн руб., что на 10,7% превышает показатели 2022 года. Почти половина общей выручки сконцентрирована в северных регионах — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО).Об этом говорится в рейтинге самых крупных компаний Урала и Западной Сибири, подготовленном аналитическим центром «Эксперт». По словам авторов рейтинга, в последние два года его состав не постоянен, поскольку не все предприятия публиковали отчеты за этот период.

В рейтинге представлены предприятия всех основных сфер экономики. Он был сформирован на основе информации об объеме реализации продукции в 2023 году (в млн руб.), а также данных, полученных в результате анкетирования компаний. Помимо этого, рейтинг отражает темп объема реализации продукции к 2022 году (в %), валовую и чистую прибыль в 2023 году.

Лидером рейтинга, как и год назад, стало предприятие «Сургутнефтегаз» (ХМАО-Югра), несмотря на снижение выручки на 4,7% год к году (2,25 трлн руб. в 2023 году против 2,36 трлн руб. в 2022 году). На втором месте рейтинга — «Новатэк» (ЯНАО), поднявшийся с шестого места относительно 2022 года. По итогам прошлого года выручка предприятия составила 1,37 трлн руб., за предыдущий год компания не стала раскрывать отчетность. На третьем месте «Лукойл-Западная Сибирь» (ХМАО-Югра), выручка которого за 2023 год составила 1,18 трлн руб., в 2022 году — 1,23 трлн руб.

По словам авторов исследования, снижение объемов нефтедобычи связано с исполнением обязательств России по добровольному сокращению объемов производства нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко пояснял, что за год объемы добычи нефти упали на 4% — с 40,2 млн т в июле 2023 года до 37,2 млн т в июле 2024 года.

Всего в рейтинг вошли 47 нефтяных и нефтегазовых компаний, работающих на Урале и в Сибири, на которые приходится 51% совокупной выручки крупнейших предприятий этих регионов. При этом за год динамика по приросту выручки снизилась с 18,2% в 2022 году до 10,4% в 2023 году.

Свердловская область представлена в рейтинге 114 компаниями, на них пришлось 13,8% совокупной выручки. Так, на 17-м месте в рейтинге — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с выручкой 287,4 млрд руб., на 28-м — «Сталепромышленнаякомпания» (162,2 млрд руб.), на 31-м — «Синарастройкомплекс» (149,9 млрд руб.), на 36-м — «Уральские авиалинии» (110,9 млрд руб.).

В исследовании отмечается, что в прошлом году крупному бизнесу региона удалось преодолеть внешние вызовы рынка и адаптироваться к изменениям.

По словам замминистра промышленности и науки Свердловской области Наталии Мартыновой, в Свердловской области, несмотря на экономические ограничения, предприятия продолжали запускать и модернизировать производство. «На территории Свердловской области в прошлом году было запущено 32 производства, в экономику региона было привлечено более 41 млрд руб. частных инвестиций. Из федерального бюджета направлено 12 млрд руб. за 2023 год»,— подчеркнула госпожа Мартынова.

Значительно улучшили позиции в рейтинге такие свердловские компании как «Среднеуральский медеплавильный завод» (поднялся с 97-ГО место в 2022 году до 42-ГО место в 2023 году), «Золотое яблоко» (с 66 места до 43), «Сима-Ленд» (с 77места до 62), «Брусника» (с 95 места до 69), «Промышленно-сырьевая компания» (со 134 места до 72), торговая сеть «Доброцен» (с 91 места до 82) и другие.

По словам первого вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александра Породнова, основными драйверами увеличения выручки определенных компаний и, соответственно, улучшения позиций стали рост доходов населения.

«Такие компании, как "Золотое яблоко", "Сима-Ленд" и другие из числа первых 100, фактически сейчас находятся рядом с крупными нефтегазовыми компаниями»,— подчеркнул господин Породнов.

Он добавил, что с 2022 года на рынке появились свободные ниши, которые занимают российские компании, предлагая импортозамещающую продукцию.

Согласно опросу СОСПП, в 2023 году более половины из 102 опрошенных свердловских предприятий (52%) отметили улучшение экономического положения, еще 38,2% сообщили о стабильной ситуации.

Среди ключевых проблем, которые остаются у уральских предприятий в 2024 году, господин Породнов выделил высокую ключевую ставку (на последнем заседании ЦБ поднял ее до 21%). «Основной проблемой, которая препятствует развитию, компании называли дефицит кадров. Также они отмечают высокую стоимость заемного финансирования, рост цен и тарифов»,—заявил Александр Породнов.

Анастасия Таначева