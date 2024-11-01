Жителя Туапсе осудили на 7 лет за убийство супруги

В Туапсинском городском суде состоялось заседание по делу 55-летнего местного жителя. Фигуранта дела признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвинение, представленное Туапсинским межрайонным прокурором, основывалось на фактах, установленных в ходе судебного разбирательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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По материалам дела, инцидент произошел в июне 2024 года, когда мужчина и его супруга распивали алкогольные напитки. В процессе возникшего конфликта, вызванного личными неприязненными отношениями, подсудимый нанес своей жене один удар в грудную клетку, что привело к ее смерти.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и наличие смягчающих обстоятельств, назначил жителю Туапсе наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте осудили владельца и работника батутного центра. Организаторов обвинили в оказании небезопасных услуг, которые привели к травмированию несовершеннолетнего.

Мария Удовик