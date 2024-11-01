В Татарстане суд отменил взыскание налогов с участника СВО по иску прокуратуры

В Казани суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил взыскание налоговой задолженности с участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Прокуратура Авиастроительного района Казани провела проверку по обращению супруги 49-летнего участника СВО, которая сообщила, что его банковский счет был арестован для взыскания налоговой задолженности. Прокурор района подал иск с требованием признать незаконным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Татарстану и обязать инспекцию отозвать инкассовое поручение на списание средств.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение налоговой службы. Решение суда пока не вступило в законную силу.

В августе прокуратура Советского района помогла снять арест с банковских счетов участника СВО, который из-за задолженности не мог получить положенные выплаты.

Кроме того, 6 августа Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск вдовы участника СВО к одному из банков, признав кредитную задолженность клиентки погашенной. Кредит был оформлен до заключения брака.