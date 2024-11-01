Авито Авто: В Башкирии продажи кроссоверов и внедорожников выросли на 19%

В июле-сентябре этого года в Башкирии продажи кроссоверов и внедорожников (SUV) с пробегом выросли на 19,4% по сравнению со вторым кварталом, а год к году — на 11,4%, сообщает пресс-служба «Авито Авто». Средняя цена таких автомобилей в третьем квартале равнялась 1,43 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным платформы, доля сегмента SUV в общих продажах автомобилей с пробегом в республике составила 24,95%. На первом месте по доле в продажах в этом сегменте стала Lada (11,06% от всех продаж в регионе). Второе место занимает Nissan (7,68%), третье — Hyundai (7,63%), четвертое — Kia (6,7%), пятое — Toyota (6,51%).

Самым продаваемым SUV в третьем квартале этого года в регионе стала 4x4 (Нива), доля которой составила 8,44%. На втором месте — Chevrolet Niva (5,87%), на третьем — Kia Sportage (4,09%), на четвертом — Renault Duster (3,95%), на пятом — Toyota RAV4 (3,15%). Также в топ-10 вошли Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, Hyundai Creta и Nissan Qashqai.

Лидером по темпам прироста продаж в Башкирии за квартал и год к году стала модель Hyundai Tucson, продажи которой выросли на 61,6% и на 47,4% соответственно.

Майя Иванова