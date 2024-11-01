В Казани в четверг произошло 208 ДТП, в шести из них есть пострадавшие

В четверг, 31 октября, в Казани произошло 208 ДТП. В шести случаях пострадали люди, включая четыре наезда на пешеходов, одно столкновение и один наезд на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 7 — не имеющих права управления транспортными средствами. В отдел полиции доставлен 1 подозреваемый в совершении преступления.

Анар Зейналов