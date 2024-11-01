Туапсе попал в топ-10 популярных направлений для экономного отдыха в ноябре

Туапсе занял девятое место в рейтинге направлений, где на проживание придется потратить меньше всего. На курорте туристы проведут в среднем шесть дней. Средняя стоимость ночи составляет 2,5 тыс. руб., сообщает сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Самым бюджетным направлением оказалась Евпатория. Стоимость ночи при четырехдневном размещении составляет 1,6 тыс. руб.

На втором месте оказалась Анапа, где за ночь размещения придется потратить 2,1 тыс. руб. В среднем туристы остаются в городе на пять ночей.

Замыкает тройку лидеров Железноводск. Средняя продолжительность поездки — семь ночей. В среднем путешественники отдают за ночь размещения 2,1 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в рейтинге популярных направлений для отдыха в ноябре оказался Сочи. Курорт занял второе место, уступив первенство Санкт-Петербургу.