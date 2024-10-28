Сочи занял второе место в рейтинге популярных ноябрьских направлений для отдыха

В рейтинге популярных российских направлений для отдыха в ноябре Сочи занял второе место. Курорт уступил только Санкт-Петербургу, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Аналитики отмечают, что средняя стоимость ночи проживания в ноябре по стране увеличилась на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года. В Сочи ценник достигает почти 3,8 тыс. руб. за ночь. Средняя продолжительность размещения — четыре ночи. На долю Сочи приходится 12% ноябрьских бронирований.

У лидера рейтинга — Санкт-Петербурга — 16% бронирований. Здесь средняя продолжительность поездки также составляет четыре ночи, стоимость размещения — 3,5 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Москва с 11% бронирований (4,8 тыс. руб. за ночь, продолжительность поездки — четыре ночи).

В рейтинг также попал Краснодар. Он занял девятое место. Здесь туристы в ноябре проводят в среднем две ночи, а стоимость размещения составляет почти 3,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков