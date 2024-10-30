В Ишиме глава транспортной компании подозревается в хищении бюджетных средств

В Тюменской области глава транспортной компании подозревается в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов в сфере перевозок, заключенных с департаментом городского хозяйства администрации. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе РУФСБ региона, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Согласно статье, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как считает следствие, подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных средств вступил в преступный говор с неустановленными лицами. Путем обмана он передавал в автоматизированную систему оплаты проезда данные, содержащие намеренно завышенные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготной категории граждан.

Сейчас ФСБ устанавливает другие эпизоды преступления, а также их участников.

Полина Хабарова