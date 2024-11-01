В Сочи 1 ноября электричество отключили более чем 60 улицам

В пятницу, 1 ноября, электричество отключили для 68 улиц Сочи. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Специалисты устанавливают приборы цифрового учета. Неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До вечера света не будет на улицах Батайская, Мостовая, Ульянова, Кузнечная, Форелевая, Фурманова, Павлика Морозова, Пластунская, Батумское шоссе, Московская. Ограничения также затронули улицы Краснофлотская, Конституции СССР, Дубравка, Шапсугская, Зыхы, Высокая.

В пятницу электричества нет в переулках Амбулаторный, Вертолетный, Лесной, Мирный, Школьный, Тхытам, Горный. С 7:00 света нет в селах Галицыно, Шепси, Красное, Агой.

Из-за ремонтных работ подачу электричества ограничили для жителей поселков Монастырь, Дагомыс, Дубравка, Новомихаловский, Джубга. Изменения также затронули хутора Чкалов и Греческий. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик