В магазине «Ашан» в Челябинске нашли фальсифицированное сливочное масло

Уральское управление Россельхознадзора обнаружило в магазине «Ашан» в ТРК «Родник» фальсифицированное сливочное масло. Декларация о соответствии продукции требованиям безопасности была признана недействительной, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы сливочного масла «Сулимовское» с массовой долей жира 72,5%, произведенного челябинским индивидуальным предпринимателем Владимиром Тимошкиным. По результатам исследования в составе продукции обнаружились растительные масла и жиры. Предприниматель нарушил требования двух регламентов Таможенного союза. Уральское управление Россельхознадзора выдало ему предостережение о недопустимости нарушения.