Уголовное дело выстрелившего в девочку уфимца направлено в суд

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 62-летнего уфимца, выстрелившего в десятилетнюю девочку из пневматической винтовки, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением оружия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», 18 июля школьница с тремя подругами гуляла во дворе дома по Касимовской улице в микрорайоне Шакша. Во время дождя дети спрятались под козырьком подъезда. В этот момент обвиняемый, который живет в соседнем доме, выстрелил в детей из пневматической винтовки. Пуля попала ребенку в правую ногу — девочка почувствовала резкую боль и увидела кровь.

В травмпункте извлекли пулю диаметром 4,5 мм, а родители пострадавшей обратились в полицию.

Обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова