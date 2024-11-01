Дорожные условия в Свердловской области ухудшились из-за снегопада

Обстановка на дорогах на севере Свердловской области осложнена в связи с ухудшением погодных условий — видимость на трассах снижена из-за выпадения мокрого снега, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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В частности, сложности наблюдаются на 74 км трассы Серов — Североуральск — Ивдель вблизи Североуральска. «В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств»,— сказано в сообщении.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области днем 1 ноября будет температура -1°..+4°, в субботу и воскресенье ночью 0°..-5°, днем -2°..+3°. В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +2°, мокрый снег, 2 ноября — ночью -1°..-2°, днем +3°, ночью 3 ноября ночью -1°..-2°, днем до 0°, небольшой и мокрый снег.

В начале недели, 4-5 ноября, в городе установятся отрицательные температуры: ночью -2°..-7°, на севере области до -10° днем 0°..-4°, осадков не ожидается.

Ранее уральских водителей предупредили об ухудшении условий на дорогах в начале ноября из-за снега. Осложнения ожидаются не только в Свердловской, но и в Тюменской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина