Для спасения Сени Кузнецова не хватает 998 тыс. руб.

Детский онколог Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Мария Титова (Санкт-Петербург): «Учитывая диагноз, рецидив медуллобластомы, объем проведенной терапии и достигнутый ответ, Сене необходимо пройти облучение протонами. Протонная терапия воздействует в строго заданных границах, прицельно убивая только опухолевые клетки, она менее травматична для окружающих опухоль здоровых тканей, риск побочных эффектов минимальный. Этот метод наиболее эффективный и щадящий для ребенка».

Стоимость протонной терапии 4 145 755 руб. Читатели fontanka.ru и rusfond.ru собрали 2 831 204 руб. Телезрители ГТРК «Санкт-Петербург» — еще 316 551 руб. Не хватает 998 тыс. руб.

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