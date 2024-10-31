Наиболее эффективные академии по данным на 1 октября 2024 года (мировой рейтинг)
Клуб Количество выпускников академии Остались в клубе Спортивный коэффициент выпускников (%)
1. «Бенфика» (Португалия) 94 8 10,3
2. «Бока Хуниорс» (Аргентина») 93 16 9,9
3. «Риверт Плейт» (Аргентина» 89 12 8,8
4. «Дефенсор» (Уругвай) 87 15 –1,6
5. «Аякс» 85 12 11,1
6. «Барселона» (Испания) 81 12 21,7
7. «Динамо» (Хорватия) 80 8 4.1
8. «Црвена Звезда» (Сербия) 78 6 7,4
9. «Динамо» (Украина) 74 19 5,5
10. «Спортинг» (Португалия) 73 5 12,3