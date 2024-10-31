В Нижнем Тагиле на площади 200 кв. метров горит крыша административного здания

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел пожар в административном здании. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ, на площади 200 кв. м горит кровля. В региональном ведомстве «Ъ-Урал» уточнили, что помещения в здании сдаются под офисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным СМИ, речь идет о здании на ул. Балакинская, 1. Сотрудники МЧС спасли семь человек. На месте работают 35 специалистов и 12 единиц техники. Пожар уже локализован.

Полина Хабарова