С начала года в Свердловской области объем автокредитов вырос на 116% до 53 млрд

В период с января по сентябрь текущего года сумма выданных в Свердловской области автокредитов составила 53,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 116,2%, с 24,6 млрд руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года в Свердловской области объем выданных автокредитов вырос на 116,2% до 53,1 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ С начала года в Свердловской области объем выданных автокредитов вырос на 116,2% до 53,1 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В двух других регионах Уральского федерального округа (УрФО) объемы выданных автокредитов также значительно выросли. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) с января по сентябрь 2024 года было выдано 26,6 млрд руб., что на 82,3% превышает показатели аналогичного периода 2023 года (14,6 млрд руб.). В Тюменской области за девять месяцев выдали 21,6 млрд руб., в аналогичном периоде прошлого года — 11 млрд руб.

Всего по России с начала текущего года было выдано автокредитов на сумму 1,8 трлн руб., что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2023 года — 937,1 млрд. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, высокие темпы роста объемов автокредитования в январе-сентябре 2024 года объясняются эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. «В последнее время столь существенные темпы выдачи обусловлены ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили из-за роста ставок, а также в связи с индексацией утилизационного сбора»,— подчеркнул господин Волков.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за год в Екатеринбург ввезли в четыре раза больше китайских автомобилей. Самыми популярными марками стали Changan, Geely, Haval, Chery и Omoda. Лидером продаж на авторынке по-прежнему остается российская Lada.

Анастасия Таначева