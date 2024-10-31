Жильцам приготовиться голосовать

Законодательное собрание Челябинской области утвердило изменения в механизме комплексного развития территории (КРТ). Под реновацию теперь могут попасть неаварийные дома с износом 50–55%, раньше было 55–60%. По словам инициировавших поправки депутатов гордумы Челябинска, реализацию проектов КРТ затрудняет большое количество домов, расположенных на потенциальных площадках, но не соответствующих ни одному критерию для включения в зону комплексного развития. Некоторые депутаты заксобрания указали на риски, что под снос могут пойти дома, жители которых не захотят переселяться, а поправки принимаются в интересах застройщиков. Участники рынка таких рисков не видят, отмечая, что в городе много домов, которые фактически являются аварийными, хотя официально и не признаны таковыми.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зону КРТ можно будет включать дома с износом 50-55%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В зону КРТ можно будет включать дома с износом 50-55%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сразу в трех чтениях утвердили поправки в региональный закон «О комплексном развитии территории», которые уточняют критерии включения многоквартирных домов в проекты КРТ. Решение принято на заседании 31 октября.

Изменения инициировала городская дума Челябинска. По словам ее председателя Сергея Буякова, органы местного самоуправления регионального центра столкнулись с проблемами, которые затрудняют реализацию проектов КРТ. В частности, анализ многоквартирных домов, которые расположены на территориях, планируемых под комплексное развитие, показал, что большинство не соответствуют установленным в законе области критериям.

«Что не позволяет включать неаварийные многоквартирные дома в границы территорий, подлежащих комплексному развитию, и реализовать КРТ в жилых кварталах, застроенных в 1930–1980 годы домами, которые в последующем могут быть признаны аварийными и подлежащими сносу, несмотря на проводимые работы по их капитальному ремонту. Сложившаяся ситуация лишает жителей таких неаварийных домов возможности принимать участие в решении вопроса о включении в границы КРТ, и в дальнейшем — на расселение»,— говорится в пояснительной записке.

Поправки расширяют критерии для включения неаварийных многоквартирных домов в зону КРТ. Так, процент физического износа основных конструктивных элементов для зданий от четырех этажей снижен с 60 до 55%, для малоэтажных домов — с 55 до 50%. Также изменен еще один критерий — процент стоимости капитального ремонта дома. Он снижен с 60 до 50% от средней рыночной стоимости жилья. Кроме того, поправками разрешено включать в КРТ участки с многоквартирными домами, построенными до 1980 года по нетиповым проектам. До сих пор это касалось только типовых зданий.

Утвержденный законопроект вступит в действие через 10 дней со дня официального опубликования.

Не все депутаты законодательного собрания поддержали поправки. Шесть представителей фракции «Справедливая Россия — За правду» воздержались. По словам депутата Василия Швецова, необходима доработка законопроекта. «Есть территории, где жилые дома полностью соответствуют существующим критериям. Собственники квартир в этих домах хотели бы получить возможность расселения, обращались в администрацию, но такие территории не включаются почему-то в программу КРТ. Например, это улица Савина. Вместе с тем при рассмотрении законопроекта не представлена информация о том, где, в какой территории возникла потребность в снижении требований к износу. Это наводит на мысль, что закон может корректироваться не в интересах жителей города, а в интересах конкретных застройщиков, желающих получить выгодные площадки для реализации своих бизнес-проектов. Существует риск, что, снижая критерии износа, под КРТ могут попасть дома, собственники которых не хотят расселяться»,— сказал Василий Швецов.

Он отметил, что по закону жильцы могут проголосовать против включения в зону КРТ, но «на практике провести собрание сложно», зачастую не удается собрать даже половину голосов, тем более в установленные законом сжатые сроки.

Коммерческий директор ООО «Девелопер Весна» Дмитрий Петров считает, что риски для жителей минимальны, а проблема с реализацией проектов КРТ из-за изношенных, но не признанных аварийными домов действительно существует.

«В Челябинске очень много так называемых категорийных домов, которые заслуживают быть признанными аварийными, но не признаются, поскольку их же нужно после этого расселять, что-то с ними делать. Поправки действительно помогут реализовать проекты комплексного развития территорий, но только в тех местах, где локации востребованы. Это центр, северо-запад города. Но мы с вами понимаем, что в Челябинске наибольшее количество таких категорийных домов находятся в других районах, где, я думаю, принципиально в ближайшие пять лет ничего не изменится. Все будет зависеть от ликвидности места»,— говорит Дмитрий Петров.

Он подчеркнул, что решение о включении дома в КРТ должны принимать жильцы большинством голосов. «Всегда найдутся один-два человека, которые говорят, мой дом самый замечательный, мы никуда не поедем. Поэтому тут опасения двусторонние. В целом категорийные дома — это точно не те дома, которые хорошо выглядят, в которых приятно жить. Чтобы застройщик заходил и пытался какие-то хорошие дома снести и расселить, я такого еще ни разу не видел. В этом законе не вижу рисков великих. С учетом сегодняшней стоимости квадратного метра все, что выше двух этажей сносить, расселять, а потом на его месте что-то строить в Челябинске пока нерентабельно»,— отметил господин Петров.

Закон «О комплексном развитии территории в Челябинской области» был принят в апреле 2021 года. В прошлом году администрация Челябинска сообщала о 50 потенциальных площадках под КРТ, в том числе 22 с жилой застройкой, где расположены 54 аварийных дома. Градостроительный потенциал этих площадок — около 6,3 млн кв.м жилья. В августе этого года вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская докладывала на еженедельном аппаратном совещании о 14 заключенных договорах КРТ. Большинство проектов инициировали правообладатели земельных участков, где отсутствует жилая застройка.

Юлия Гарипова