Площадь складов в Екатеринбурге может вырасти до 3 млн кв. метров в 2025 году

В следующем году совокупная площадь складских помещений в Екатеринбурге может достичь более 3 млн кв. м, сейчас она находится на уровне 2,7 млн кв. м. Об этом на форуме рассказал эксперт рынка складской недвижимости Виталий Хиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, объем сделок за 2024 год составил более 200 тыс. кв. м., что на 32% превышает показатели прошлого года. Драйвером роста стали розничные торговые сети и online-ритейл. Самыми крупными стали первая очередь производственно-складского комплекса компании «Сима-Ленд» (площадь — около 90 тыс. кв. м), распределительный центр (РЦ) для сети FixPrice (площадь — 67 тыс. кв. м), РЦ группы компаний X5 (59,1 тыс. кв. м), складской комплекс «Боярд» (45 тыс. кв. м).

«2023 и 2024 года стали рекордными по объему ввода площадей. В следующем году вряд ли будет такой же рост по складам, потому что выросла себестоимость строительства и стоимость привлечения финансирования. Рынок пока не готов к росту ставок, который был бы пропорционален росту стоимости строительства. Сейчас средняя арендная ставка по Екатеринбургу составляет около 1 тыс. руб. за 1 кв. м»,— подчеркнул господин Виль. Он добавил, что при сохранении текущих темпов ввода складов ставка может возрасти до 1,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Директор ООО «БАУ-ТЕХНИК», девелопер индустриальных парков Андрей Толшин отметил, что фактором сдерживания рынка складской недвижимости является отсутствие больших земельных проектов. «В целом, рынок будет развиваться, потому что компании, которые заняты в онлайн-торговле, сейчас растут, значит, будет высокий запрос от них. Екатеринбург находится в выгодной локации, в регионе достаточно высокие доходы населения. Все это обеспечивает позитивный взгляд на развития складской недвижимости в дальнейшем»,— добавил господин Толшин.

Подробнее о стоимости аренды складских помещений на Урале — в материале «Ъ-Урал» «Склады повышают ставки».

Анастасия Таначева