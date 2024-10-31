Площадь складов в Екатеринбурге может вырасти до 3 млн кв. метров в 2025 году
В следующем году совокупная площадь складских помещений в Екатеринбурге может достичь более 3 млн кв. м, сейчас она находится на уровне 2,7 млн кв. м. Об этом на форуме рассказал эксперт рынка складской недвижимости Виталий Хиль.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По его словам, объем сделок за 2024 год составил более 200 тыс. кв. м., что на 32% превышает показатели прошлого года. Драйвером роста стали розничные торговые сети и online-ритейл. Самыми крупными стали первая очередь производственно-складского комплекса компании «Сима-Ленд» (площадь — около 90 тыс. кв. м), распределительный центр (РЦ) для сети FixPrice (площадь — 67 тыс. кв. м), РЦ группы компаний X5 (59,1 тыс. кв. м), складской комплекс «Боярд» (45 тыс. кв. м).
«2023 и 2024 года стали рекордными по объему ввода площадей. В следующем году вряд ли будет такой же рост по складам, потому что выросла себестоимость строительства и стоимость привлечения финансирования. Рынок пока не готов к росту ставок, который был бы пропорционален росту стоимости строительства. Сейчас средняя арендная ставка по Екатеринбургу составляет около 1 тыс. руб. за 1 кв. м»,— подчеркнул господин Виль. Он добавил, что при сохранении текущих темпов ввода складов ставка может возрасти до 1,5 тыс. руб. за 1 кв. м.
Директор ООО «БАУ-ТЕХНИК», девелопер индустриальных парков Андрей Толшин отметил, что фактором сдерживания рынка складской недвижимости является отсутствие больших земельных проектов. «В целом, рынок будет развиваться, потому что компании, которые заняты в онлайн-торговле, сейчас растут, значит, будет высокий запрос от них. Екатеринбург находится в выгодной локации, в регионе достаточно высокие доходы населения. Все это обеспечивает позитивный взгляд на развития складской недвижимости в дальнейшем»,— добавил господин Толшин.
Подробнее о стоимости аренды складских помещений на Урале — в материале «Ъ-Урал» «Склады повышают ставки».