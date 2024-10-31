Мэрия Екатеринбурга планирует продать газовую инфраструктуру за 775 млн рублей

Администрация Екатеринбурга планирует приватизировать больше 330 объектов газовой инфраструктуры, их выставят на продажу за 775,5 млн руб., следует из постановления за подписью мэра Алексея Орлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приватизация имущества будет проходить с помощью конкурса в электронной форме. Задаток для участия составит 20% от начальной цены, то есть 155,1 млн руб. без учета НДС, победитель должен будет уплатить НДС самостоятельно. К участию в конкурсе допустят газораспределительные организации.

Победитель будет должен осуществлять транспортировку газа и подключение потребителей к сетям, реконструировать их, обеспечивать безопасную эксплуатацию и прочее. Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, в список для приватизации вошли 338 объектов в разных районах Екатеринбурга. Это газорегуляторные пункты, здания, сети. Часть из них имеет обременение – находится в аренде у АО «Екатеринбурггаз».

Мария Игнатова