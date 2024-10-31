В Ревде в квартире на улице Жуковской во время пожара погиб мужчина

В Ревде (Свердловская область) в квартире на ул. Жуковской произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, во время тушения было обнаружено тело мужчины.

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Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного дома поступило в МЧС днем в четверг, 31 октября. Возгорание удалось потушить на площади 5 кв. м. На месте работали семь человек личного состава и три единицы спецтехники. Пожарные дознаватели предполагают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Полина Хабарова