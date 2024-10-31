Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый мэр отчитался за старого

Максим Афанасьев впервые выступил с отчетом перед думой Тюмени

Глава Тюмени Максим Афанасьев на заседании городской думы представил отчет о деятельности администрации за 2023 год. Он возглавил муниципалитет только в июне текущего года, но подробно рассказал об итогах прошлого года. Депутаты остались довольны приведенными им цифрами и высказали пожелания о дальнейшем сотрудничестве с администрацией города.

Заседание Тюменской городской думы

Заседание Тюменской городской думы

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева, Телеграм-канал Максима Афанасьева

Заседание Тюменской городской думы

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева, Телеграм-канал Максима Афанасьева

Максим Афанасьев возглавил мэрию Тюмени 27 июня, заняв место Руслана Кухарука, который стал губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ранее господин Афанасьев был мэром Тобольска. В четверг, 31 октября, он выступил с докладом о результатах работы администрации Тюмени в 2023 году. Подготовленный текст он зачитывал уверенно, обращаясь как к статистическим данным, так и к конкретным примерам работы и достижений города.

Господин Афанасьев отметил, что перед ним стояли сложные задачи, и перешел к достигнутым показателям социально-экономического развития.

Так, за счет миграции за год население Тюмени выросло на 2,9 тыс. человек. За год в городе родилось 9,4 тыс. детей, число многодетных семей выросло на 18%. Сейчас в городе проживает 861 тыс. человек.

Численность школьников в Тюмени выросла за год более чем на 4 тыс. человек — с 7,4 тыс. в 2022 году до 11,6 тыс. в 2023 году. 100% учеников 10-11 классов охвачены профильным обучением в школе. Часть профильных классов сотрудничают с предприятиями города — «Новатэком», Тюменской домостроительной компанией, отделами МЧС и другими. Более 10 тыс. детей занимаются в школах искусств.

Объем отгруженных товаров и выполненных услуг составил за год 451,9 млрд руб., это больше значения предыдущего года более чем в два раза (199,9 млрд руб. в 2022 году). Оборот розничной торговли вырос за год на 57 млрд руб. и на 17% вырос средний объем покупок, которые совершают жители города. Объем розничного товарооборота составил за 2023 год 374,2 млрд руб. За год реализовали семь инвестпроектов с общим объемом вложений 1,9 млрд руб. В частности, были построены медицинское учреждение и несколько спортивных центров. В декабре 2023 года в Тюмени открыли вторую очередь научно-технического центра «Новатэк», его общая стоимость составила более 13,5 млрд руб.

За 2023 год в Тюмени построили 95 спортивных объектов, в том числе 28 на дворовых территориях. Сейчас завершается строительство крытого катка на ул. Народной площадью 4 тыс. кв. м, подобный объект построят и на ул. Судоремонтной. Физкультурно-спортивный центр был открыт в Заречном микрорайоне и по ул. Республики. В 2023 году обновили несколько библиотек, сделав их модульными, а также отремонтировали здание театра «Ангажемент», при этом во время ремонта он продолжал работать и показывать спектакли.

За год было создано девять общественных территорий общей площадью 77,7 тыс. кв. м, в частности Школьный сквер и сквер Равновесия. Благоустройство провели на 46 дворовых территориях общей площадью 194 тыс. кв. м.

По итогам 2023 года ввод жилья на одного жителя составил 1,6 кв. м, тогда как в среднем по РФ этот показатель составляет 0,75 кв. м. В общей сложности было введено 1,3 млн кв. м жилья. В городе реализуется 17 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 268 га. Объем жилищного строительства превысил 2,6 млн кв. м, было расселено 132 аварийных дома. За год было построено 11,6 км дорог и отремонтировано 49,7 км дорог. С помощью инфраструктурного бюджетного кредита было куплено 34 автобуса, а также введены пересадочные тарифы.

После доклада слово получили депутаты. Несмотря на то, что господин Афанасьев вступил в должность только в 2024 году, они все равно нашли поводы похвалить работу нового мэра. Так, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Морев отметил, что доклад главы города вышел «обстоятельным», а также поблагодарил за «конструктивное и внимательное отношение» к наказам избирателей. Он задал вопрос о том, будет ли продолжена программа администрации по реконструкции тротуаров, в том числе и в «старых» районах города. Максим Афанасьев ответил, что эта возможность будет учтена администрацией в бюджете на 2025 год.

Отвечая на вопросы, мэр пообещал, что с 2025 года в городе будут обновлять по 50 автобусных павильонов ежегодно. Уже утвержден норматив, которые позволяет использовать только один тип многофункциональных автобусных павильонов. Помимо этого, он сообщил, что в 2025 году планируется приступить к расчистке пруда Утиный.

Депутаты поблагодарили мэра за действующие в городе программы благоустройства и рост турпотока. Член фракции «Единой России» Есенгалий Ибраев отметил, что «все программы развития становятся более интенсивными», в том числе за счет взаимодействия думы с администрацией.

Депутат от «Единой России» Георгий Муратов подчеркнул, что перед думой стоит «не простая, но и не сложная задача» — дать оценку деятельности администрации в 2023 году. По его словам, по результатам этой работы Тюмень можно назвать лучшим городом земли. Представитель фракции ЛДПР Руслан Сабиров подарил мэру программу партии «50 шагов» и выразил надежду, что господин Афанасьев продолжит прислушиваться к идеям представителей партии.

Депутаты приняли доклад главы единогласно.

Анна Капустина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...