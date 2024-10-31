Новый мэр отчитался за старого

Глава Тюмени Максим Афанасьев на заседании городской думы представил отчет о деятельности администрации за 2023 год. Он возглавил муниципалитет только в июне текущего года, но подробно рассказал об итогах прошлого года. Депутаты остались довольны приведенными им цифрами и высказали пожелания о дальнейшем сотрудничестве с администрацией города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Тюменской городской думы

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева, Телеграм-канал Максима Афанасьева Заседание Тюменской городской думы

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева, Телеграм-канал Максима Афанасьева

Максим Афанасьев возглавил мэрию Тюмени 27 июня, заняв место Руслана Кухарука, который стал губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ранее господин Афанасьев был мэром Тобольска. В четверг, 31 октября, он выступил с докладом о результатах работы администрации Тюмени в 2023 году. Подготовленный текст он зачитывал уверенно, обращаясь как к статистическим данным, так и к конкретным примерам работы и достижений города.

Господин Афанасьев отметил, что перед ним стояли сложные задачи, и перешел к достигнутым показателям социально-экономического развития.

Так, за счет миграции за год население Тюмени выросло на 2,9 тыс. человек. За год в городе родилось 9,4 тыс. детей, число многодетных семей выросло на 18%. Сейчас в городе проживает 861 тыс. человек.

Численность школьников в Тюмени выросла за год более чем на 4 тыс. человек — с 7,4 тыс. в 2022 году до 11,6 тыс. в 2023 году. 100% учеников 10-11 классов охвачены профильным обучением в школе. Часть профильных классов сотрудничают с предприятиями города — «Новатэком», Тюменской домостроительной компанией, отделами МЧС и другими. Более 10 тыс. детей занимаются в школах искусств.

Объем отгруженных товаров и выполненных услуг составил за год 451,9 млрд руб., это больше значения предыдущего года более чем в два раза (199,9 млрд руб. в 2022 году). Оборот розничной торговли вырос за год на 57 млрд руб. и на 17% вырос средний объем покупок, которые совершают жители города. Объем розничного товарооборота составил за 2023 год 374,2 млрд руб. За год реализовали семь инвестпроектов с общим объемом вложений 1,9 млрд руб. В частности, были построены медицинское учреждение и несколько спортивных центров. В декабре 2023 года в Тюмени открыли вторую очередь научно-технического центра «Новатэк», его общая стоимость составила более 13,5 млрд руб.

За 2023 год в Тюмени построили 95 спортивных объектов, в том числе 28 на дворовых территориях. Сейчас завершается строительство крытого катка на ул. Народной площадью 4 тыс. кв. м, подобный объект построят и на ул. Судоремонтной. Физкультурно-спортивный центр был открыт в Заречном микрорайоне и по ул. Республики. В 2023 году обновили несколько библиотек, сделав их модульными, а также отремонтировали здание театра «Ангажемент», при этом во время ремонта он продолжал работать и показывать спектакли.

За год было создано девять общественных территорий общей площадью 77,7 тыс. кв. м, в частности Школьный сквер и сквер Равновесия. Благоустройство провели на 46 дворовых территориях общей площадью 194 тыс. кв. м.

По итогам 2023 года ввод жилья на одного жителя составил 1,6 кв. м, тогда как в среднем по РФ этот показатель составляет 0,75 кв. м. В общей сложности было введено 1,3 млн кв. м жилья. В городе реализуется 17 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 268 га. Объем жилищного строительства превысил 2,6 млн кв. м, было расселено 132 аварийных дома. За год было построено 11,6 км дорог и отремонтировано 49,7 км дорог. С помощью инфраструктурного бюджетного кредита было куплено 34 автобуса, а также введены пересадочные тарифы.

После доклада слово получили депутаты. Несмотря на то, что господин Афанасьев вступил в должность только в 2024 году, они все равно нашли поводы похвалить работу нового мэра. Так, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Морев отметил, что доклад главы города вышел «обстоятельным», а также поблагодарил за «конструктивное и внимательное отношение» к наказам избирателей. Он задал вопрос о том, будет ли продолжена программа администрации по реконструкции тротуаров, в том числе и в «старых» районах города. Максим Афанасьев ответил, что эта возможность будет учтена администрацией в бюджете на 2025 год.

Отвечая на вопросы, мэр пообещал, что с 2025 года в городе будут обновлять по 50 автобусных павильонов ежегодно. Уже утвержден норматив, которые позволяет использовать только один тип многофункциональных автобусных павильонов. Помимо этого, он сообщил, что в 2025 году планируется приступить к расчистке пруда Утиный.

Депутаты поблагодарили мэра за действующие в городе программы благоустройства и рост турпотока. Член фракции «Единой России» Есенгалий Ибраев отметил, что «все программы развития становятся более интенсивными», в том числе за счет взаимодействия думы с администрацией.

Депутат от «Единой России» Георгий Муратов подчеркнул, что перед думой стоит «не простая, но и не сложная задача» — дать оценку деятельности администрации в 2023 году. По его словам, по результатам этой работы Тюмень можно назвать лучшим городом земли. Представитель фракции ЛДПР Руслан Сабиров подарил мэру программу партии «50 шагов» и выразил надежду, что господин Афанасьев продолжит прислушиваться к идеям представителей партии.

Депутаты приняли доклад главы единогласно.

Анна Капустина