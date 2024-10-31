В Екатеринбурге силовики задержали группу неонацистов, которые придерживались идеологии Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак (признан экстремистом в России). Как «Ъ-Урал» сообщил источник в правоохранительных органах, участники банды совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: источник «Ъ-Урал» Фото: источник «Ъ-Урал»

По версии следствия, 19-летний лидер неонацистов в середине октября напал на трех иностранцев. Во время обысков у него дома была обнаружена атрибутика времен нацистской Германии, в частности наклейки и значки. Другие участники ячейки задержаны.

Суд в Екатеринбурге арестовал лидера группировки 31 октября по п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия по мотивам национальной ненависти или вражды). Вину обвиняемый признал частично.

Напомним, Максим Марцинкевич (признан экстремистом в России) покончил с собой в СИЗО Челябинска в 2020 году. Он был неоднократно судим по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тесак (признан экстремистом в России) получил известность в неонацистских кругах в середине 2000-х, по версии следствия, он был одним из лидеров группировки «Формат-18» (признана экстремистской и запрещена в России). На сайте группировки выкладывались видеоролики, в том числе с его участием с инсценировками «казней» мигрантов и уличными нападениями.

Мария Шараева