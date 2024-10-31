В Татарстане дисквалифицированы шесть арбитражных управляющих

Арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение о дисквалификации шести арбитражных управляющих после проверок, выявивших серьезные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

В 2024 году Росреестр Татарстана рассмотрел 275 жалоб на арбитражных управляющих, связанных с их бездействием при проведении процедур банкротства. По итогам проверок за девять месяцев было составлено 100 протоколов об административных нарушениях, вынесено 7 штрафов на общую сумму более 150 тыс. руб., а также выдано 17 предупреждений и 81 устное замечание. Среди основных нарушений — использование одного банковского счета для различных транзакций по банкротному делу и несвоевременная публикация обязательной информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Шесть арбитражных управляющих были дисквалифицированы за серьезные или повторные нарушения закона. Один из них допустил сразу несколько нарушений: не внес в реестр информацию об оценке имущества должника, не провел анализ его финансового состояния и не организовал собрание кредиторов вовремя и по согласованному с ними адресу. Эти действия, как подчеркнул начальник отдела контроля саморегулируемых организаций Росреестра Татарстана Ришат Сунгатуллин, лишают кредиторов важной информации и затрудняют привлечение контролирующих лиц должника к ответственности.

Анар Зейналов