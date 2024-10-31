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В Притобольном округе объявили конкурс на пост главы

В Притобольном округе начался прием документов для участия в конкурсе на должность главы муниципалитета. Об этом сообщает администрация округа.

Заявиться претенденты могут с 5 ноября по 5 декабря. Конкурс по отбору кандидатур пройдет 15 января 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий глава округа Дмитрий Спиридонов в начале октября сложил полномочия по собственному желанию. Он принял такое решение из-за проблем со здоровьем. Господина Спиридонова избрали главой округа в августе 2022 года. До этого он являлся главой Шмаковского сельсовета в Кетовском районе, работал в отделе архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Притобольного района. Временно исполняющим обязанности главы округа стал первый заместитель Василий Ильин.

Виталина Ярховска

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