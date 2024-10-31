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Житель Башкирии пойдет под суд за ДТП с четырьмя погибшими пассажирами

Кувандыкский районный суд рассмотрит уголовное жителя Башкирии, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека и смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

По версии следствия, обвиняемый за рулем Nissan X-Trail на дороге М-5 «Урал», не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с грузовым автомобилем. В ДТП погибли четыре пассажира легковушки.

Водителю грозит лишение свободы до семи лет.

Венера Хисамова

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