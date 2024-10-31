Водителя маршрутного автобуса в Миассе будут судить за смерть пассажирки

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Оно направлено в городской суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, 25 июля 2024 года водитель маршрутного автобуса ПАЗ высаживал пассажиров и решил поехать, не закрыв дверь. Из-за этого одна из пассажирок потеряла равновесие, упала на дорогу и погибла на месте.

Виталина Ярховска