Руководителя фирмы из Казани подозревают в неуплате налогов на 27 млн рублей

Руководителя компании «Интек-Лоджистикс Групп» из Казани подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 27 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в 2020–2022 годах руководитель казанской фирмы внес в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о взаимоотношениях с 11 контрагентами. Таким образом обвиняемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организаций на сумму более 27 млн руб.

Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации с портала Rusprofile, компания «Интек-Лоджистикс Групп», зарегистрированная в Казани, занималась техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств. Организация находится в процессе банкротства.

Диана Соловьёва