Приезжего подозревают в краже оборудования из храма в Сочи

В Центральном районе Сочи сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину. Приезжего подозревают в краже микрофона с ресивером стоимостью 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент произошел в одном из храмов Центрального района Сочи, где злоумышленник, находясь на территории святилища, похитил звуковое оборудование. Сразу после получения сообщения о краже оперативники уголовного розыска приступили к анализу записей с камер видеонаблюдения, что позволило быстро установить личность подозреваемого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители смогли задержать 37-летнего приезжего, который признался в совершении преступления. Похищенный микрофон с ресивером изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Приезжему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Мария Удовик