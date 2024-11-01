Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 67 лет предпринимателю, президенту международного культурного фонда Breus Foundation Шалве Бреусу

Шалва Бреус

Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляют президент Российской академии художеств Зураб Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели:

— Уважаемый Шалва Петрович! От лица Российской академии художеств и Московского музея современного искусства мы поздравляем Вас с Днем рождения! Каждая Ваша инициатива становится столь актуальной и яркой именно благодаря Вашему личному стремлению развивать культурную сферу. Отдельно хочется подчеркнуть основание Вами одной из важнейших институций нашей страны — фонда BREUS Foundation и учреждение премии Кандинского, выставки номинантов которой мы проводили в нашем музее. Мы хотим поблагодарить Вас за столь масштабную поддержку культуры и желаем сохранять всеобъемлющую любовь к искусству, мечтать и воплощать мечты в реальность, успеха и процветания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...