Сегодня исполняется 67 лет предпринимателю, президенту международного культурного фонда Breus Foundation Шалве Бреусу

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляют президент Российской академии художеств Зураб Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели:

— Уважаемый Шалва Петрович! От лица Российской академии художеств и Московского музея современного искусства мы поздравляем Вас с Днем рождения! Каждая Ваша инициатива становится столь актуальной и яркой именно благодаря Вашему личному стремлению развивать культурную сферу. Отдельно хочется подчеркнуть основание Вами одной из важнейших институций нашей страны — фонда BREUS Foundation и учреждение премии Кандинского, выставки номинантов которой мы проводили в нашем музее. Мы хотим поблагодарить Вас за столь масштабную поддержку культуры и желаем сохранять всеобъемлющую любовь к искусству, мечтать и воплощать мечты в реальность, успеха и процветания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»