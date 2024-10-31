«Ак Барс» заключил контракт с сыном главного тренера клуба Анвара Гатиятулина

Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил двусторонний контракт с нападающим Артемием Гатиятулиным. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Как сообщают «РИА Новости Спорт», Артемий Гатиятулин является младшим сыном главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

Соглашение с новым игроком рассчитано на 2 сезона.

В сезоне 2023/24 18-летний Артемий Гатиятулин сыграл 7 матчей за «Белых медведей» из Челябинска в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) без набранных очков.

Диана Соловьёва