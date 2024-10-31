В Екатеринбурге отменили «Панк-бал», который должен был пройти 2 ноября

В Екатеринбурге «Панк-бал», который должен был пройти в субботу, 2 ноября, в залах постоянной экспозиции Музея андеграунда, отменили. Как сообщили в пресс-службе музея, вернуть деньги за билеты можно до 6 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«С большим сожалением сообщаем, что мы вынуждены отменить "Панк-бал" по независящим от Музея Андеграунда причинам»,— сказано в сообщении.

«Панк-бал» — модный показ коллекции одежды в стиле punk. Проект реализован совместно с брендом НОХХ дизайнера Яниса Тсанидиса

Полина Хабарова