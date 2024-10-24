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В Музее андеграунда 2 ноября пройдет показ коллекции одежды в стиле fashion-punk

В субботу, 2 ноября, в Екатеринбурге в залах постоянной экспозиции Музея андеграунда состоится «Панк-бал» — модный показ коллекции одежды в стиле punk. Проект реализован совместно с брендом НОХХ дизайнера Яниса Тсанидиса.

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Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Дизайнер Янис Тсанидис

Дизайнер Янис Тсанидис

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ репетиции модного показа коллекции одежды в стиле punk дизайнера Яниса Тсанидиса (бренд НОХХ) в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Дизайнер Янис Тсанидис

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Дизайнер Янис Тсанидис, восходящая звезда Российской модной индустрии, представит свою новую коллекцию в пространстве Музея Андеграунда. Коллекция вдохновлена историей и развитием панк-культуры и эстетически созвучна андеграундному искусству, представленному в музее»,— говорится в описании мероприятия.

В перфомансе примут участие свыше 40 моделей, включая лидера группы «Курара» Олега Ягодина. «Режиссер-постановщик всего действа — хореограф Наталья Левченко, известная по работе с танцевальной командой "Киплинг"»,— рассказала директор Музея андеграунда Ольга Комлева.

Перформативный показ завершится вечеринкой в пространстве тапас-бара Miro под музыку от проекта «Иглатерапия».

Николай Яблонский

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