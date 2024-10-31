Экс-советник президента Башкирии перевел мошенникам 5 млн рублей

77-летний бывший советник президента Башкирии Виктор Пчелинцев стал жертвой кибермошенников. Он перевел неизвестным более 5 млн руб., сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, господину Пчелинцеву сообщили о переводах с его счетов в недружественную страну. «Его убедили в этом, применив схему обзвона лжепредставителей ФСБ, Центробанка и других»,— сообщает «Башинформ».

Господин Пчелинцев по телефону подтвердил собеседникам, что у него есть накопления в банке. Он снял со счета более 5 млн руб. и перевел деньги на якобы безопасные счета. После потерпевший рассказал о произошедшем родственникам, от которых узнал, что стал жертвой мошенников.

Виктор Пчелинцев в разные годы возглавлял управление по работе с территориями и кадровой политики и управление социально-экономической политики администрации президента Башкирии. Работал первым заместителем министра труда и социальной защиты населения региона, был председателем Собора русских Башкирии. Он имеет степень кандидата юридических наук и звание Заслуженного юриста Башкирии.

Венера Хисамова