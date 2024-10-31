В Чувашии завершили ремонт моста через реку Сорма

В Чувашии завершился ремонт моста через реку Сорма в Аликовском округе на 47+795-м километре автомобильной дороги Никольское — Ядрин — Калинино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мост, построенный в 1989 году, нуждался в серьезных восстановительных работах. В ходе ремонта были демонтированы старые крайние балки пролетного строения и установлены новые. Также выполнен капитальный ремонт железобетонного пролетного строения: восстановлен защитный слой бетона и уложена накладная плита.

Дополнительно полностью обновлено покрытие мостового полотна, включая гидроизоляцию и защитный слой. Установлены новые деформационные швы, а для повышения безопасности дорожного движения нанесена разметка. По словам главы Чувашии, все эти меры направлены на улучшение условий эксплуатации моста и его надежность на долгие годы.

Это уже третий мост, который ввели в эксплуатацию в этом году. Ранее были открыты Октябрьский мост в Чебоксарах и мост через реку Киря в Ибресинском округе. В ближайшее время планируется завершение капитального ремонта моста через реку Большой Аниш в Мариинско-Посадском округе.

В сентябре сообщалось, что ремонт моста через реку Большой Аниш завершится в IV квартале текущего года. В рамках проекта предусмотрено устройство барьерного ограждения, тротуаров и наружного освещения на подходах к новому мосту. Также будет создана система водоотведения с очистными сооружениями.

Анар Зейналов