«Нефтехимик» расторг контракт с хоккеистом Никитой Ртищевым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Ртищевым. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейной команды из Нижнекамска.

Уточняется, что контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Никиту за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении хоккейного клуба.

Нападающий вступил в команду в мае 2024 года. Тогда «Нефтехимик» обменялся с «Адмиралом», в состав которого перешел форвард Даниил Скориков. Спортсмен выступал за нижнекамский клуб в 8 играх.

За «Нефтехимик» Никита Ртищев играл в 4 матчах. Сообщается, что в играх он не отметился набранными очками.

Диана Соловьёва