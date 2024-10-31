Магнитогорские туры победили в двух номинациях премии «Маршрут года — 2024»

Магнитогорский экскурсионный тур «Первые в Магнитке» стал победителем одной из номинаций Всероссийской туристской премии «Маршрут года — 2024». Он признан лучшим маршрутом промышленного туризма, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Тур «Первые в Магнитке» был запущен в ноябре 2023 году при сотрудничестве ПАО «ММК», «Ситно» и администрации Магнитогорска. С помощью разработанного маршрута туристы посещают достопримечательности города, а также производственные площадки указанных предприятий. Туром воспользовались более 1 тыс. человек.

Кроме того, ПАО «ММК» стало победителем в еще одной номинации — «Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья». Тур «Открытая металлургия» позволяет маломобильным туристам посетить Магнитогорский металлургический комбинат.