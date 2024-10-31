Зарубежные СМИ: Почему падают акции американских IT-гигантов?

Бумаги айти-корпораций из США падают на фоне разочаровывающей отчетности. Акции Microsoft 30 октября подешевели на 4%. Перед этим в корпорации анонсировали замедление роста выручки подразделения Azure, которое занимается облачными технологиями. Все дело в дефиците дата-центров. Инвесторов не обнадежило даже то, что рост чистой прибыли Microsoft в первом финансовом квартале превзошел ожидания, отмечает Bloomberg. У запрещенной и признанной в России экстремистской Meta аудитория сервисов искусственного интеллекта растет медленнее запланированного. На этом фоне Марк Цукерберг анонсировал увеличение инвестиций в убыточное направление. Несмотря на рекордную квартальную выручку, акции корпорации упали на 3%. Проблемы испытывает и Самсунг. Как пишет Financial Times, подразделение по производству микросхем для искусственного интеллекта показывает худшие результаты, чем ждали аналитики. На пятки ему наступает другой южнокорекорейский игрок. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

В начале года Microsoft, как пишет Bloomberg, вложила в строительство и аренду центров обработки данных рекордные почти $15 млрд и даже заключила контракт на покупку энергии с перезапущенного ядерного реактора в Пенсильвании.

Но мощности выводятся слишком медленно, чтобы удовлетворить спрос на услуги в сфере искусственного интеллекта, признало руководство корпорации. Прибыль подразделения Azure, как ожидается, вырастет в текущем квартале лишь на 30% вместо прежних 35%. Корпорация также проведет переоценку линейки ПО, которое выпускает в партнерстве с OpenAI. Инвесторы опасаются, что Microsoft отстанет от конкурентов на рынке искусственного интеллекта. Кроме того, при дальнейшем наращивании инвестиций в облачные технологии маржа и финансовые показатели могут пострадать еще больше.

Марк Цукерберг также ждет, что убыток подразделения Reality Labs, отвечающего за VR-очки Oculus Quest, продолжит расти. В третьем квартале он составил $4,4 млрд, передает Reuters. Аудитория всех сервисов Meta (запрещена и признана экстремистской в России) прибавила 5% год к году, но все же не достигла запланированной отметки, а рост чистой прибыли стал самым незначительным с весны 2023-го. Корпорация планирует активнее тратиться на разработку языковых моделей и чат-ботов, хотя это, признал Цукерберг, «не то, что хотели бы слышать инвесторы».

Те и так озабочены расходами и разбуханием штата корпорации. Непонятно также, сможет ли основной бизнес Meta (запрещена и признана экстремистской в России) —продажа онлайн-рекламы — оплатить амбиции в сфере искусственного интеллекта. Любая слабость тут заставит рынок нервничать, отмечает издание. Обнадеживают то, что у лидеров рынка — Alphabet и Snap — продажи цифровой рекламы с использованием искусственного интеллекта растут. Кроме того, в сезон праздников ритейлеры активнее обычного тратятся на маркетинг.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".